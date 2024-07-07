Москва, 7 июля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. На следующей неделе в ряде регионов России ожидается аномально высокая температура. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Рекорды на следующей неделе тоже ждём», — приводят слова синоптика «Известия».

По прогнозам эксперта, столбик термометра может подняться до +42 градусов в таких регионах, как Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях. В Краснодарском крае температура воздуха может достичь +41 градуса. В то же время в Ростовской области и Ставропольском крае ожидается аномальная жара с сильным дождём и ветром.

Жара также ожидается на юге Дальнего Востока. В Республике Бурятия столбик термометра может достичь отметки в +37 градусов, в Забайкальском крае — от +39 до +41 градуса.

По прогнозам Гидрометцентра, на юге Амурской области ожидается температура от +35 до +36 градусов, а в Иркутской области и на западе Якутии столбик термометра покажет от +32 до +37 градусов.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля в Москве второй день подряд побит температурный рекорд. По словам Вильфанда, рекордное значение для 3 июля в Москве составляло плюс 32,2 градуса. Днём ранее жара в Москве повторила 134-летний рекорд, достигнув 31,9 градуса.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что, согласно прогнозам синоптиков, июль в Москве будет тёплым и засушливым, а дефицит осадков ожидается до 20–40%. Он уточнил, что в июне в столице температура воздуха трижды превышала аномальную для этого месяца отметку +30 °С, а среднемесячная температура на 2,5 градуса превысила норму.