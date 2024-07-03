Москва, 3 июля, 2024, 16:06 — ИА Регнум. В Москве второй день подряд побит температурный рекорд, сообщил 3 июля «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Температура в Москве достигла плюс 32,5 градуса, что на 0,3 выше прошлого рекорда, который был в 1917 году. То есть 107 лет назад», — сказал он.

По его словам, рекордное значение для 3 июля в Москве составляло плюс 32,2 градуса.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

Днём ранее жара в Москве повторила 134-летний рекорд, достигнув 31,9 градуса.

Вильфанд также уточнял, что жара начнёт спадать в выходные. По предварительным расчётам, уже 6 июля температура должна понизиться на 5–7 градусов.

Научный руководитель также отметил, что в текущем году июнь может стать одним из самых жарких для планеты за всю историю метеонаблюдений.