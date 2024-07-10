Москва, 10 июля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. В результате удара по складу боеприпасов украинской армии в порту Черноморска в Одесской области ликвидированы наёмники из Британии. Об этом 10 июля рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

РИА Новости/Евгений Биятов Военнослужащий ВС РФ

По словам координатора, которые привело RT, удар нанесли около 04:00 (совпадает с мск) и через 30–40 минут автомобиль с сиренами выехал в направлении Румынии.

«Про погибших британцев подтверждают наши люди, связанные с медициной. Именно их эвакуировали в сторону Румынии», — сказал он.

Минобороны России пока не сообщало о нанесении ударов по каким-либо военным объектам на территории Одесской области.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля оператор мобильного пункта поиска и определения радиосетей ВС России с позывным Горыныч рассказал, что иностранные наёмники ВСУ открыто кричат по радио о своих потерях и необходимости эвакуации раненных из зоны боевых действий. По его словам, иногда встречаются такие подразделения типа британцев.

Военкор Юрий Котенок 7 июля сообщил, что в зоне спецоперации ликвидировали бразильского наёмника с позывным Sierra, который прибыл туда на «сафари на русских». Он прибыл на Украину, чтобы в числе прочего получить больше контента для своего YouTube-канала.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин 4 июля рассказал, что в зоне СВО ликвидировали португальского наёмника ВСУ Рико Чавеса. Наёмник был известен тем, что казнил попавшего в плен русского военнослужащего.