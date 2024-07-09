Москва, 9 июля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Воюющие на стороне украинской армии иностранные наёмники открыто кричат по радио о своих потерях и необходимости эвакуации раненных с поля боя. Об этом рассказал оператор мобильного пункта поиска и определения радиосетей ВС России с позывным Горыныч, его слова привело Министерство обороны.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

«Иногда попадаются иностранные подразделения типа британцев. <…> Как правило, они кричат о своих потерях, что «у нас есть раненые, нужна срочная эвакуация», — сказал он.

Отмечается, что в ходе проведения спецоперации операторы комплекса радиоразведки «Торн» группировки российских войск «Север» ведут перехват переговоров и определяют расположение бойцов ВСУ, а операторы мобильного пункта поиска и определения фиксируют всё сказанное.

В одном из перехваченных сообщений украинский военный в отчаянии требовал прислать подкрепление из опытных бойцов, чтобы попытаться взять позиции армии России, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 7 июля военкор Юрий Котенок сообщил о ликвидации в зоне СВО бразильского наёмника с позывным Sierra, который прибыл туда на «сафари на русских». Наёмник вёл YouTube-канал и решил вступить в ряды украинских боевиков, чтобы в числе прочего получить больше контента для своих видео.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что российские военные ликвидировали португальского наёмника ВСУ Рико Чавеса в зоне СВО. Он был известен тем, что казнил попавшего в плен русского солдата.

Замглавы Следственного комитета России Александр Фёдоров рассказал, что ведомство установило факты вербовки в ряды ВСУ и участия в боевых действиях на стороне Киева свыше 3 тыс. наёмников из 70 стран мира. Он уточнил, что СК возбудил порядка пяти тысяч уголовных дел против свыше 1 тыс. лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Киева.