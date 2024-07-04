Москва, 4 июля, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Российские бойцы ликвидировали в зоне спецоперации португальского наёмника. Об этом в Telegram-канале написал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Иван Шилов ИА Регнум Наёмники на Украине

Автор пояснил, что наёмник Рико Чавес казнил русского солдата, который попал в плен.

Чавес служил в составе неонацистского батальона «Карпатская сечь».

«В ноябре 2022-uj наёмник хвастался фото и видео с казн`нным им российским пленным. Сейчас «героя» нашла заслуженная награда», — добавил военный эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в зоне специальной военной операции ликвидирован боец батальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Назарий Гринцевич. Он участвовал в обмене пленными в 2022 году.

Заместитель командира нацистского полка «Азов» по боевой и спецподготовке Игорь Безоглюк ликвидирован в ходе СВО.

Российские военные в бою у Артёмовска ликвидировали спецгруппу нацбатальона Вооружённых сил Украины «Карпатская сечь», в том числе его командира Анатолия Тегзу.