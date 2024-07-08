Москва, 8 июля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Российские бойцы в зоне специальной военной операции на Украине ликвидировали наёмника с позывным Sierra, прибывшего на «сафари на русских», сообщил 7 июля военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным журналиста, бразилец вёл YouTube-канал и решил вступить в ВСУ, в том числе чтобы получить больше контента для своих видео.

«Обратно уехал в цинке», — написал военкор.

Как передавало ИА Регнум, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин 4 июля сообщил об уничтожении в зоне СВО португальского наёмника, который ранее хвастался тем, что убил военнопленного российской армии.

Газета El Periodico 14 июля сообщила о гибели испанского наёмника на Украине в бою с российскими войсками. На родине он служил в морской пехоте, отпросился в отпуск, уехал в зону СВО и не вернулся в расположение части.

31 мая портал Dutch News сообщил, что в зоне спецоперации под Часовым Яром погиб наёмник из Нидерландов. Известно, что он вступил в украинское подразделение для иностранцев.

Минобороны России в марте сообщило, что в зоне СВО были ликвидированы почти 6 тыс. иностранных наёмников, вступивших в ВСУ. Среди погибших больше всего тех, кто приехал из Польши.