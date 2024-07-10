Москва, 10 июля, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Российские военные 10 июля нанесли удар по целям в порту Одессы, применив береговой ракетный комплекс «Утёс», сообщил источник в силовых структурах.

Василий Батанов/РИА Новости

«Армия применила БРК «Утёс» для удара по целям в порту Одессы», — привело слова источника издание KP.RU.

Украинские СМИ утром 10 июля сообщали о взрывах в Одессе и Одесской области. По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, взрывов было несколько. В этот момент в регионе действовал режим воздушной тревоги.

Глава областной военной администрации Олег Кипер со своей стороны заявил о повреждении портовой инфраструктуры в Одесской области.

Министерство обороны не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам ВСУ в Одесской области.

Официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что в течение суток ВС РФ уничтожили в зоне проведения СВО в том числе склады хранения безэкипажных катеров ВСУ.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 10 июля сообщил, что российские военные уничтожили ударом склад с боеприпасами ВСУ по Одессой.