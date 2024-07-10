Одесса, Украина, 10 июля, 2024, 11:28 — ИА Регнум. В Одесском районе получила повреждения портовая инфраструктура, сообщил 10 июля в Telegram-канале глава местной военной администрации Олег Кипер.

РИА Новости/Денис Петров

«Повреждения от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и теплоход», — написал Кипер.

Он отметил, что на судне произошла утечка жидкости. Оперативные службы устраняют последствия.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля о повреждениях портовой инфраструктуры в Одессе заявил мэр города Геннадий Труханов. Не раскрывая подробностей, он сообщил, что повреждения получили здания и другие конструкции портовой инфраструктуры. При инциденте возник пожар, который ликвидировали.

СМи сообщали, что военный объект Вооружённых сил Украины (ВСУ) ликвидирован в порту Ильичевск Одесской области.

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» 28 июня уничтожил в Одесской области зенитный ракетный комплекс ВСУ.