Одесса, Украина, 10 июля, 2024, 05:01 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в городе Одессе на Украине. Об этом 10 июля сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, на момент взрывов в городе и в Одесской области действовал режим воздушной тревоги.

«В городе слышны взрывы. Находитесь в безопасных местах», — написал мэр Одессы.

О возможных последствиях взрывов не сообщается. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Одесской области в 01:23 мск, отбой тревоги объявили в 04:38 мск.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в административном центре Ровненской области Украины на фоне воздушной тревоги в ночь на 10 июля около 03:05 мск прогремели взрывы. После взрывов произошёл крупный пожар, в некоторых районах области наблюдаются перебои с электроснабжением.

Через получаса взрывы прогремели в Хмельницкой области. По данным украинских СМИ, сработала система противовоздушной обороны.

Вечером 9 июля в Полтавской области прогремели взрывы, связанные с работой украинской системы ПВО. До этого сообщалось о взрывах в Одессе и Черноморске в Одесской области на фоне воздушной тревоги.