Москва, 10 июля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу и оставил под домашним арестом бывшего главу инвестиционной компании АФК «Система» Евгения Новицкого, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Евгений Новицкий

«Суд рассмотрел апелляцию на меру пресечения Новицкому и постановил оставить решение первой инстанции без изменения», — сообщили в суде.

Защита настаивала на смягчении меры пресечения до запрета определённых действий. Сам бизнесмен заявил суду, что не причастен к каким-либо преступлениям.

Как сообщало ИА Регнум, Тверской суд Москвы 22 июня отправил Новицкого под арест на срок до 20 августа. О задержании предпринимателя сообщалось днём ранее. Ему предъявили обвинения в шести эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Евгений Новицкий окончил МГТУ им. Баумана. В 1990 году получил степень кандидата технических наук. В период с 1995 по 2005 год был президентом холдинга АФК «Система».

20 июня Тверской суд Москвы арестовал до 14 августа экс-совладельца лизинговых фирм «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера по делу о хищении 710 млн рублей. Согласно материалам дела, «Трансфин-М» заключила четыре фиктивных договора займа с ООО «Рейл Стрим» на общую сумму 937,5 млн рублей, благодаря чему соучастники смогли совершить хищение.