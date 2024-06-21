Москва, 21 июня, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Бывший руководитель инвестиционной компании АФК «Система» Евгений Новицкий был задержан правоохранительными органами. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Евгений Новицкий

По предварительной информации, Новицкий может находиться на беседе с правоохранителями. Отмечается, что члены семьи не могут больше суток дозвониться до него.

Правоохранительные органы на данный момент официально не подтверждали задержание бизнесмена.

Евгений Новицкий окончил МГТУ им. Баумана. В 1990 году получил степень кандидата технических наук. В период с 1995 по 2005 год был президентом холдинга АФК «Система».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Тверской суд Москвы арестовал до 14 августа экс-совладельца лизинговых фирм «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера по делу о хищении 710 млн рублей. Согласно материалам дела, «Трансфин-М» заключила четыре фиктивных договора займа с ООО «Рейл Стрим» на общую сумму 937,5 млн рублей, благодаря чему соучастники смогли совершить хищение.

В этот же день в Москве задержали генерального директора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова, а также административного директора организации Данира Мухаметзянова. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.