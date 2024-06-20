Москва, 20 июня, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы арестовал экс-совладельца лизинговых фирм «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера по делу о хищении 710 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Донат Сорокин/ТАСС Алексей Тайчер

Тайчера арестовали до 14 августа текущего года. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Согласно материалам дела, «Трансфин-М» заключила четыре фиктивных договора займа с ООО «Рейл Стрим» на общую сумму 937,5 млн рублей, благодаря чему соучастники смогли совершить хищение 710 млн рублей, отмечается в публикации.

Вместе с тем проходящим по делу фигурантам вменяется ущерб в размере 272 млн рублей начисленных процентов.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что параллельно с задержанием бизнесмена происходили обыски, выемка документов в компании «СГ-Транс».

По информации «Интерфакс», Тайчер и ещё не менее пяти подозреваемых задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве при покупке и продаже лизинговых компаний.

Алексей Тайчер в начале 2000-х годов был советником первого вице-президента ОАО «РЖД». Принимал участие в реформировании компании и создании на её базе железнодорожного оператора — ОАО «Первая грузовая компания». В 2007–2012 годах Тайчер был первым заместителем ОАО «Первая грузовая компания». В 2012 году в партнёрстве с АФК «Система» развивал ж/д оператора «СГ-Транс», совладельцем которого стал в результате приватизации компании. В 2015–2018 годах возглавлял АО «Федеральная грузовая компания». За три года сделал её успешной и стабильной компанией в сфере железнодорожных перевозок. В 2019 году стал владельцем лизинговой компании ПАО «Трансфин-М» и создал ж/д компанию «Атлант». В августе 2023 года он вышел из капитала «СГ-транса», в феврале 2024 года освободился от «Трансфин-М».