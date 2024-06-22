Москва, 22 июня, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу инвестиционной компании АФК «Система» Евгения Новицкого по делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Nek Vardikos Евгений Новицкий

Отмечается, что Новицкому предъявили обвинения в шести эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«По версии следствия, Новицкий и иные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с другими лицами, имея корыстный умысел на хищение денежных средств АО «НПФ «Урал ФД», разработали преступный план, согласно которому под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах намеревались похитить денежные средства АО «НПФ «Урал ФД», пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников АО «НПФ «Урал ФД», перечисленных в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях», — говорится в Telegram-канале пресс-службы судов.

Решением суда Новицкого отправили под домашний арест на два месяца, до 20 августа.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Новицкого сообщалось днём ранее.

Евгений Новицкий окончил МГТУ им. Баумана. В 1990 году получил степень кандидата технических наук. В период с 1995 по 2005 год был президентом холдинга АФК «Система».

20 июня Тверской суд Москвы арестовал до 14 августа экс-совладельца лизинговых фирм «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера по делу о хищении 710 млн рублей. Согласно материалам дела, «Трансфин-М» заключила четыре фиктивных договора займа с ООО «Рейл Стрим» на общую сумму 937,5 млн рублей, благодаря чему соучастники смогли совершить хищение.