Москва, 10 июля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Совет Федерации России одобрил закон о поправках в Налоговый кодекс, согласно которому в стране предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Нина Зотина/РИА Новости

В документе для россиян с годовым доходом до 2,4 млн рублей ставка НДФЛ сохраняется на уровне 13%. Для людей с доходами от 2,4 млн до 5 млн рублей она составит 15%, с доходами от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, с доходами от 20 млн до 50 млн рублей — 20% и с доходами более 50 млн рублей в год — 22%.

При этом повышенный налог предполагается брать не со всей суммы годового дохода, а с превышения ею соответствующих порогов. Надбавки для работников в районах Крайнего Севера будут облагать НДФЛ по ставкам 13% и (для сумм свыше 5 млн рублей) 15%.

Кроме того, в документе предусмотрено одинаковое налогообложение НДФЛ для операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами — при доходе до 2,4 миллиона рублей в год — 13%, свыше этой суммы — 15%.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 июля Государственная дума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. В Госдуме уточнили, что эти изменения не коснутся доходов участников спецоперации, а также дополнительных выплат и надбавок для работающих на Крайнем Севере приравненных к нему местностях, а также в других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями.

Министерство финансов в конце мая представило проект изменений по выстраиванию прогрессивной шкалы налогообложения. В нём для граждан, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, планируется сохранение ставки подоходного налога на уровне 13%.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что прогрессивная шкала налога должна затронуть лишь обеспеченный класс, а не большую часть россиян. По его словам, семьи с детьми выиграют от предстоящих изменений. Министр уточнил, что семьям с невысокими доходами, в которых двое и более детей, будет предложен вычет по НДФЛ.