Москва, 10 июля, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы на заседании 10 июля приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о введении прогрессивной шкалы налога на доход физических лиц (НДФЛ). Соответствующее решение 10 июля опубликовали на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

РИА Новости/ Нина Зотина

«Принять закон 6484-8 ГД», ― говорится в документе.

Документом внесены изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы России. Закон вводит с 2025 года прогрессивную пятиступенчатую шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22% в зависимости от размера доходов граждан.

В Госдуме пояснили, что принятые изменения не затронут доходы участников СВО. Также повышение НДФЛ не коснётся дополнительных выплат, надбавок, которые получают граждане, работающие в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, а также в других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая Минфин представил проект изменений по выстраиванию прогрессивной шкалы налогообложения. Так, для граждан, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, планируется, что ставка подоходного налога останется прежней — 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей в год она может составить 15%, а при годовом доходе до 20 млн рублей — 18%. В случае, если гражданин имеет доход до 50 млн в год, ставка НДФЛ для него должна будет равняться 20%, а доходы сверх этой величины предлагается облагать налогом по ставке 22%.

Власти и эксперты пояснили, что изменения нацелены на выстраивание сбалансированной налоговой системы, которая сможет обеспечить поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и экономике, решения социально-экономических вопросов российских регионов.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что прогрессивная шкала налога должна затронуть только обеспеченный класс, а не большинство населения. Он подчеркнул, что семьи с детьми должны оказаться в выигрыше от предстоящих изменений.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 мая заявил, что предложенные Минфином налоговые изменения обеспечат возможность реализовать в России все нацпроекты и социальные программы. Кроме того, в результате внесения поправок налоговая система в России станет более сбалансированной, подчеркнул он.

18 июня президент России Владимир Путин сообщил, что окончательно изменения налоговой системы примут в августе.

Законопроект о введении о прогрессивной шкалы налога на доход физических лиц (НДФЛ) депутаты Госдумы приняли во втором чтении на заседании 9 июля.