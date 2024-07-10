* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 10 июля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Кремль не следит за ситуацией вокруг Владимира Кара-Мурзу (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом), адвокаты которого пожаловались на отказ пустить их в больницу, сообщил 10 июля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

РИА Новости/Алексей Никольский

Он отметил, что работой с заключёнными, в том числе с Кара-Мурзой, занимается ФСИН.

«Это не входит в нашу прерогативу», — заявил Песков.

Он также сообщил, что Кремль не планирует амнистии тяжелобольных заключённых по аналогии с Белоруссией.

Как сообщало ИА Регнум, Московский городской суд 17 апреля 2023 года приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей, признав его виновным в государственной измене, распространении фейков о Вооружённых силах России и сотрудничестве с нежелательной организацией.

Кара-Мурза, занимая должность зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), оказывал помощь организациям из стран — членов НАТО. За эти услуги он ежемесячно получал $30 тысяч на протяжении нескольких лет.

Деятельность суд признал направленной против безопасности России.

В сентябре прошлого года его доставили в исправительную колонию в Омской области. Адвокат Кара-Мурзы заявил, что его подзащитный болен полинейропатией. Защита подала апелляцию на приговор суда. Верховный суд России 14 мая признал законным вынесенный в апреле прошлого года приговор Кара-Мурзе и отказался изменить срок его заключения в колонии.

В начале января Кара-Мурзу перевели в единое помещение камерного типа как нарушителя, а 4 июля стало известно, что он находится в больнице-11 УФСИН по Омской области.

Накануне, 9 июля, адвокат Вадим Прохоров (признан в России иностранным агентом) заявил, что защитников Кара-Мурзы не пускают к нему в больницу. По словам жены заключённого Евгении, в последний раз адвокат видел ее мужа 2 июля. С того момента, как Кара-Мурзу перевели в больницу, адвокатов к нему не пускают.