Нью-Йорк, США, 10 июля, 2024, 03:29 — ИА Регнум. Россия ожидает от Норвегии ответа в связи с инцидентом в Киеве с применением зенитного ракетного комплекса NASAMS, ракета которого попала в здание на территории детской больницы, заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Ждём реакции также от норвежских властей, которые, судя по всему, поставили клике Зеленского установку NASAMS. Санкционировали ли они, чтобы она использовалась для удара по детской больнице?» — заявил дипломат в ходе заседания Совета Безопасности ООН 9 июля.

Небензя подчеркнул, что украинские военные в нарушение норм международного гуманитарного права размещают зенитные ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны в жилых кварталах, что создаёт угрозу жизням граждан.

Как передавало ИА Регнум, экстренное заседание СБ ООН 9 июля был инициировано по просьбе Украины после взрывов в Киеве. В ходе своего выступления постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя подчеркнул, что трагедии, когда ракета упала рядом с больницей «Охматдет», можно было бы избежать, если бы Украина не размещала свои системы ПВО в жилых кварталах. Российский дипломат также обратил внимание, что на фото и видео с места происшествия отчётливо видно, что это была ракета украинской ПВО, которая, вероятно, была предназначена для ракет ВКС России, поразивших в Киеве завод «Артём», расположенный в 2 километрах от больницы и являющийся одним из главных производителей авиационного вооружения и боеприпасов.

9 июля официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова выступила с заявлением, в рамках которого назвала подтверждённым фактом попадание ракеты ЗРК NASAMS в здание на территории детской больницы в Киеве. Она подчеркнула: украинские власти попытались использовать эту трагедию в пропагандистских целях.