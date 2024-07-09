Москва, 9 июля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. По детской больнице в Киеве 8 июня ударила ракета NASAMS украинской армии, этот факт подтверждён, в том числе многочисленными свидетелями, сообщила 9 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова в опубликованном заявлении.

TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

«Уже подтверждено, в том числе многочисленными свидетелями, что одна из ракет западного ЗРК NASAMS угодила в строение на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве», — сообщила Захарова.

Российский дипломат отметила, что ракеты украинской системы противовоздушной обороны не в первый раз сбиваются с курса и попадают в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и 8 июля. Киевский режим, не признавая этого факта, тут же обвинил Россию «в преднамеренном убийстве детей».

Захарова напомнила, что ВСУ намеренно размещают свои объекты рядом с больницами и жилыми кварталами. Так, по соседству с пострадавшей в результате удара NASAMS больницей расположен военный завод «Артём». Склады ВСУ и комплекс зданий минобороны также находится в шаговой доступности.

Украинская армия сознательно размещает системы противовоздушной обороны в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями как живым щитом, подчеркнула представитель МИД РФ. Она назвала подобную практику грубейшим нарушением Киевом международного гуманитарного права, запрещающего задействование гражданских объектов в военных целях.

Попытки киевского использовать в пропагандистских целях трагедию с детской больницей ещё раз «подтверждают его бесчеловечную нацистскую сущность», заявила Захарова. Киеву безразличны судьбы и жизни жителей Украины, в том числе детей, режим готов на любые преступления, лишь бы сохранить власть, добавила она.

Российский дипломат перечислила объекты, по которым российские военные нанесли точные удары: заводы «Артём», «Антонов», конструкторское бюро «Луч» в Киеве, «Днепр» и «Южмаш» — в Днепропетровске, завод тяжёлого машиностроения в Краматорске. Также уничтожены склады западных вооружений и военной техники на металлургическом комбинате «Арсилор Миттал» в Кривом Роге.

Как сообщало ИА Регнум, утром 8 июля очевидцы заявили о прилёте в районе завода «Артём» в Шевченковском районе Киева. На предприятии производят авиационные управляемые ракеты класса «воздух — воздух». Украинские СМИ начали публиковать видео и фотографии с ранеными, сообщая, что в результате удара пострадала детская больница. При этом они утверждали, что удар по больнице якобы нанесли российские военные.

Министерство обороны России сообщило, что на детскую больницу в Киеве упала ракета украинской системы ПВО, запущенная из зенитного ракетного комплекса в черте города. Российские военные наносили удар высокоточным оружием по военным объектам и точно попали в цель. Уничтожая украинские военные объекты, ВС России ответили ВСУ на попытки причинить ущерб объектам российской энергетике и экономике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 9 июля о непричастности российских военных к удару по больнице «Охматдет». Представитель Кремля напомнил, что российские войска не наносят ударов по гражданским целям.