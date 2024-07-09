Нью-Йорк, США, 9 июля, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Трагедии в Киеве, где ракета упала рядом с больницей, можно было бы избежать, если бы Украина не размещала системы ПВО в жилых кварталах. Об этом 9 июля заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

«Подобных трагедий можно было бы избежать, если киевский режим в нарушении норм международного гуманитарного права не размещал бы системы ПВО и тяжёлые вооружения в жилых кварталах», — сказал он.

Небензя подчеркнул, что Россия неоднократно говорила, что не наносит удары по гражданским объектам Украины.

Дипломат рассказал, что одной из целей ударов российских ВКС в Киеве был завод имени Артёма, который является одним из главных производителей авиационных ракет, оружия и боеприпасов.

Небензя отметил, что завод находится в двух километрах от пострадавшей детской больницы «Охматдет». Поэтому есть все основания полагать, что попавшая в больницу ракета украинской ПВО была предназначена именно для перехвата той российской ракеты, которая ударила по заводу.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что причиной разрушений в здании детской больницы «Охматдет» в Киеве стало падение украинской ракеты ПВО. Он подчеркнул, что Вооружённые силы России при ведении боевых действие принципиально не совершают ударов по гражданским объектам.

Также Песков обратил внимание, что Киев организует пиар-операции на крови и использует трагедии для создания фона, который мог бы сопровождать участие главы киевского режима Владимира Зеленского в саммите НАТО.

Российский МИД назвал бесчеловечными попытки киевского режима использовать трагедию с детской больницей в Киеве для пропаганды. Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что киевский режим сразу начал обвинять Россию в «преднамеренном убийстве» детей, не сообщив, что около пострадавшей от удара украинской ПВО клиники находится завод «Артём», а также комплекс зданий минобороны и склады ВСУ.

8 июля Минобороны опровергло обвинения в ударе по гражданским объектам Украины. В ведомстве добавили, что фотографии и видеозаписи с мест разрушений свидетельствуют о падении украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса, в черте города. Заявления Киева в Министерстве обороны назвали провокацией в преддверии саммита НАТО, запланированного на 9–11 июля.