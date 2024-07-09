Вашингтон, 10 июля, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Североатлантический альянс расценивает победу России в конфликте на Украине как самую большую угрозу для себя и не может позволить этому случиться, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Nato. int Йенс Столтенберг

«Самым большим риском и самой большой угрозой для НАТО на сегодняшний день является победа России на Украине. Мы не можем этого допустить», — указал он в ходе выступления на церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне 9 июля.

По мнению Столтенберга, итог украинского конфликта определит будущее глобальной системы безопасности на десятилетия, победа России усилит позиции других противников НАТО, среди которых Китай, КНДР и Иран.

Как передавало ИА Регнум, ранее генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине выявил множество пробелов в боеготовности альянса, а также показал необходимость стимулирования военной промышленности. До этого Столтенберг заявлял, что альянсу нужно приготовиться к возможной конфронтации с Россией, которая может затянуться на десятилетия. Он призвал страны НАТО увеличить и ускорить заказы для оборонных компаний в Европе. По его словам, в условиях рыночной экономики производителям оружия нужны заключённые контракты для наращивания производства.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления западных политиков о том, что РФ якобы планирует напасть на Европу, указал на то, что Североатлантический альянс за счёт нескольких волн расширений приблизился к российским границам. По его словам, раскручивание на Западе тезиса о «российской угрозе» необходимо исключительно для выбивания денег на затягивание конфликта на Украине.