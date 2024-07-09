Вашингтон, 9 июля, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Украинский конфликт выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО, которые альянс должен оперативно компенсировать. Об этом 9 июля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на форуме военной промышленности на полях саммита в Вашингтоне.

TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

«Реальность конфликта на Украине показала не только то, что наши запасы и производственные возможности оказались слишком малы, но также продемонстрировала огромные пробелы в совместимости наших войск», — сказал он.

В качестве примера он привёл немецко-нидерландскую бригаду, которая должна была быть готова к совместным действиям, но в реальности имеющиеся у Нидерландов 155-миллиметровые боеприпасы не годятся для использования в немецких гаубицах и наоборот.

Столтенберг заявил, что саммит намерен не только принять решения об увеличении расходов и заказов для стимулирования военной промышленности, но и предложить новые возможности для совместного производства вооружений разными странами альянса.

Как передавало ИА Регнум, ранее Столтенберг заявлял, что альянсу нужно приготовиться к конфронтации с Россией, которая может затянуться на десятилетия. Он призвал страны НАТО увеличить и ускорить заказы для оборонных компаний в Европе. По его словам, в условиях рыночной экономики производителям оружия нужны заключённые контракты для наращивания производства.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя заявления западных стран о том, что Россия якобы планирует напасть на Европу, указал на то, что это НАТО приблизилось к российским границам. По его словам, раскручивание на Западе тезиса о «российской угрозе» нужно только для выбивания денег на затягивание конфликта на Украине.