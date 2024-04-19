Москва, 19 апреля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. России нет никакого смысла нападать на европейские страны. Об этом 19 апреля в интервью российским радиостанциям заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Нам нет никакого смысла на них нападать. Если они сами хотели приблизить границы НАТО к нашим границам, на Украине мы это сделать не позволим», ― подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что в последнее время избирателей в странах Европы запугивают и стращают «российской угрозой» на фоне грядущих выборов. Он пояснил, что подобными истеричными заявлениями западные политики пытаются оправдать своё финансирование киевского режима.

«Я считаю, что можно было бы сказать «паранойя». Это более хитроумный план. Им позарез нужно выбить из своих парламентов деньги на продолжение [конфликта]», ― отметил министр.

Он напомнил, что за накачку Украины деньгами и оружием активнее выступают европейцы, при этом в США уже «поостыли».

Также глава российской дипломатии подчеркнул, что европейские политики уже не могут изменить свою риторику в отношении России, поскольку они «кончатся как политики», а оппозиция не упустит шанс показать неутешительные итоги их правления.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что у России нет никаких планов воевать со странами НАТО. Он напомнил, что не Москва шла к границам стран НАТО, а они подошли вплотную, Россия лишь защищает своих людей.

На встрече с ними в Тверской области 27 марта глава государства отметил, что заявления Запада о якобы планах России после Украины напасть на Европу — это чушь и бред.

Путин также неоднократно отмечал, что у Москвы и стран альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу и что Россия заинтересована в конструктивных отношениях.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 2 февраля заявил, что Москва не собирается нападать ни на одну из стран НАТО, но если те заиграются и посягнут на территориальную целостность России, то мгновенно получат адекватный ответ.

В МИД при этом заявили, что НАТО готовит своих союзников по блоку к потенциальному столкновению с Россией. В качестве примера дипломаты привели такие процессы, как милитаризация Восточной Европы, Черноморского региона, а также форсированное усиление коалиционных потенциалов в Польше и Прибалтике.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов считает, что звучащие от представителей НАТО заявления о готовности к конфликту с Россией призваны переключить внимание от коррупции на Украине.

При этом глава Военного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр 30 марта заявил, что нет признаков того, что Россия планирует вторжение в какую-либо из стран НАТО.