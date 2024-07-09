Вашингтон, 9 июля, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Североатлантический альянс подписал новый контракт на закупку противовоздушных ракет «Стингер» на 700 млн долларов. Об этом 9 июля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на форуме военной промышленности на полях саммита в Вашингтоне.

Mark Schiefelbein/AP/TASS Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Только сегодня агентство НАТО по тыловому обеспечению и закупкам подписало новый многонациональный контракт по поставкам ракет «Стингер» стоимостью около 700 млн долларов», — сказал он.

Столтенберг напомнил, что в 2023 году NSPA заключило контракты на $11 млрд на производство снарядов.

Как передавало ИА Регнум, издание Spiegel сообщило, что минобороны Германии планирует дополнительно заказать до 2,35 млн артиллерийских боеприпасов. Сумма контракта составит рекордные 15 млрд евро. По данным издания, такое количество снарядов оборонные компании должны произвести к концу 2030 года.

В январе Столтенберг объявил, что НАТО заключило контракт на поставку артиллерийских снарядов калибра 155 мм на сумму 1,2 млрд евро. Глава агентства военного блока по поддержке и закупкам Стейси Каммингс отметила, что производители поставят снаряды по контракту в течение 24–36 месяцев.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России.