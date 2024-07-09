* — внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 9 июля, 2024, 18:53 — ИА Регнум. У осуждённых на шесть лет колонии за оправдание терроризма режиссёра Евгении Беркович (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и драматурга Светланы Петрийчук (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) есть право на помилование президента России. Об этом 9 июля сообщили во Втором Западном окружном военном суде.

Alexander Zemlianichenko/AP/TASS Евгения Беркович (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и Светлана Петрийчук (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

«У осуждённых Беркович и Петрийчук существует право на помилование президента РФ. Они же тоже не исключение в этом смысле», — привела «Газета.Ru» слова источника.

Также отмечается, что, согласно статье 205.2 Уголовного кодекса, Беркович и Петрийчук получат право на условно-досрочное освобождение, когда отбудут не менее трёх четвертей срока наказания.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля Второй Западный окружной военный суд признал виновными Беркович и Петрийчук в публичном оправдании терроризма и назначил им наказание в виде лишения свободы на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима. Суд также лишил их права заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение трёх лет.

Уголовное дело против Беркович и Петрийчук возбудили из-за поставленного ими спектакля «Финист — Ясный сокол». В пьесе женщины знакомились через соцсети с представителями радикального ислама. Режиссёра и драматурга задержали в мае 2023 года после публикации в Сети видео с читкой произведения. В нём следователи увидели признаки оправдания терроризма. Беркович и Петрийчук вину не признают.

Экспертиза доказала, что спектакль героизирует боевиков группировки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и идеологию радикального феминизма. В апреле 2024 года Росфинмониторинг внёс Беркович и Петрийчук в список экстремистов и террористов.