Берн, 9 июля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Швейцария расширила санкции против России, включив в список 69 физических и 47 юридических лиц. Об этом 9 июля говорится в сообщении правительства страны.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Федеральное министерство экономики, образования и науки, отвечающее за санкции, 8 июля 2024 года расширило санкционный список в отношении России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Швейцария ввела санкции в отношении ещё 69 физических лиц, а также 47 компаний и организаций.

Точный список не приводится, но сообщается, что в него включили бизнесменов, сотрудников вооружённых сил и судебных органов, представителей СМИ.

Сообщается, что таким образом Швейцария присоединилась к принятым ранее санкциям Евросоюза. Новые ограничения вступят в силу 9 июля в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. ЕС включил ограничение на транзит российского сжиженного природного газа через порты ЕС, запретил европейским авиакомпаниям выполнять чартеры и частные перелёты по всему миру по заказу физических и юридических лиц из России.

Под запрет подпали новые инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, включая «Арктик СПГ — 2» и «Мурманск СПГ». Кроме того, ЕС ввели запрет на импорт гелия из России и экспорт марганцевых руд, части видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что включение России Всемирным банком в число стран с высоким уровнем доходов населения показало, что все антироссийские санкции потерпели полное фиаско.

По подсчётам Всемирного банка, на жителей России в среднем приходится 14 250 американских долларов валового дохода, что относит страну в категорию государств с высоким уровнем доходов граждан.

Российские официальные лица неоднократно заявляли о способности России справиться с санкционным давлением. Так, президент Владимир Путин отмечал, что ограничительные меры принесли с собой новые возможности — для отечественных компаний открылись рынки сбыта.