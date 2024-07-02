Москва, 2 июля, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Включение России Всемирным банком в число стран с высоким уровнем доходов населения показало, что все антироссийские санкции потерпели полное фиаско. Об этом написал в Telegram-канале постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

Перевод России из категории стран с доходами населения выше среднего в группу государств с доходами населения высокого уровня показал, насколько «эффективны» вводимые против РФ санкции, считает Ульянов.

«Обезьяний бизнес Запада против России обернулся полным фиаско», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, по подсчётам Всемирного банка, на жителей России в среднем приходится 14 250 американских долларов валового дохода, что относит страну в категорию государств с высоким уровнем доходов граждан.

Российские официальные лица неоднократно заявляли о способности России справиться с санкционным давлением. Так, президент Владимир Путин отмечал, что ограничительные меры принесли с собой новые возможности — для отечественных компаний открылись рынки сбыта.