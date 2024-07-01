Вашингтон, 1 июля, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Всемирный банк признал Россию государством с высоким уровнем доходов его жителей, следует из документа, публикованного банком.

По подсчётам ВБ, на жителей России в среднем приходится 14 250 американских долларов валового дохода, что относит страну в категорию государств с высоким уровнем доходов граждан. Для попадания в эту группу показатель должен находиться на уровне или превышать отметку в 13 845 долларов США.

Как сообщало ИА Регнум, импортёры из недружественных стран с 2022 года на фоне действия антироссийских санкций недополучили российских товаров на $256,5 млрд (почти 21 трлн рублей), следует из открытых данных Федеральной таможенной службы (ФТС). При этом Россия перенаправила товары на эту сумму другим государствам и получила выгоду в 5 трлн рублей.