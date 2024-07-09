Вашингтон, 9 июля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Членство Украины в НАТО альянс намерен назвать в документах «необратимым», со ссылкой на источник сообщил 8 июля телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

В черновом варианте совместного коммюнике НАТО, которое подпишут по итогам саммита в Вашингтоне, путь Киева к вступлению в альянс описан как «необратимый».

«Проект может измениться до окончательной версии, но присутствие слова «необратимый» будет важным сигналом для Киева и Москвы, поскольку [вооружённый конфликт] на Украине продолжается», — сообщило телеканал.

Американский чиновник, фамилию которого канал не привёл, рассказал, что использование слова «необратимый» в окончательном коммюнике поддерживает Белый дом. Оно будет фигурировать в окончательной версии. По его словам, авторы документа также требуют, чтобы Киев продолжал работу над «демократическими реформами».

Как заявил директор по европейским делам в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер, важно, что союзники пропишут в заявлении о вступлении Украины в НАТО.

«Язык будет ясным и сильным. Он признает жизненно важные усилия по реформе Украины и продемонстрирует союзную поддержку Украины на пути к членству в НАТО», — заявил Карпентер.

Телеканал напомнил, что американские представители 8 июля публично отказались обсуждать особенности совместного коммюнике в преддверии саммита НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля в Вашингтоне начал работу саммит НАТО, приуроченный к 75-й годовщине образования альянса. Участники будут обсуждать Украину и вопросы трансатлантической безопасности. Для Швеции это будет первый саммит, для Финляндии — второй.

Карпентер 8 июля заявил, что в альянсе нет консенсуса по поводу приглашения Украины в НАТО. При этом он сослался на опыт Швеции и Финляндии, которые для вступления в альянс на протяжении нескольких лет проводили серьёзные реформы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 июля заявил, что российское руководство намерено отслеживать заявления, которые будут делать участники саммита.

Президент России Владимир Путин 14 июня, перечисляя условия, на которых Москва согласна начать переговоры с Киевом, назвал в качестве одного из них письменный отказ киевского режима от вступления в НАТО.