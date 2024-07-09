Москва, 9 июля, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Москва намерена максимально внимательно следить за начавшимся в Вашингтоне саммитом НАТО, так как альянс считает Россию врагом и открыто декларировал цель нанести ей стратегическое поражение. Об этом 9 июля заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«Максимально внимательно [будем следить за саммитом НАТО]. Вы знаете, что Североатлантический альянс — это альянс, который считает РФ врагом, противником. Это альянс, который неоднократно открыто декларировал цель нанести России стратегическое поражение на поле боя», — сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что НАТО, по его словам, является непосредственным участником конфликта на Украине на стороне киевского режима.

Песков добавил, что российская сторона будет очень внимательно следить за риторикой, переговорами, решениями саммита альянса, которые примут и зафиксируют в итоговых документах мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, саммит НАТО откроется в Вашингтоне 9 июля и продлится три дня, до 11 июля. Он будет посвящён 75-й годовщине образования альянса, и на него прибудут лидеры 32 стран — членов блока. Их будет принимать действующий президент США Джо Байден.

Ранее в этот же день сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сравнил главу киевского режима Владимира Зеленского на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне с нежеланным женихом во время сватовства. По его мнению, Зеленскому там преподнесут тыкву, вместо членства Украины в альянсе.

Старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер вечером 8 июля признал, что в НАТО нет консенсуса в вопросе о вступлении Украины в блок. По его словам, Швеция и Финляндия годами проводили реформы для получения приглашения в НАТО.