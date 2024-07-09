Вашингтон, 9 июля, 2024, 09:34 — ИА Регнум. В Вашингтоне 9 июля открывается встреча стран — членов НАТО. Саммит продлится три дня ― до 11 июля. В столице США соберутся лидеры 32 стран — членов Североатлантического альянса. Принимать гостей будет президент США Джо Байден.

TASS /IMAGO

В этом году саммит посвящён 75-й годовщине образования блока. Его темой станут Украина и трансатлантическая безопасность. Это будет первый саммит для Швеции и второй для Финляндии, присоединившихся к альянсу в ответ на начало российской военной спецоперации на Украине в феврале 2022 года.

Традиционно на мероприятии ждут представителей государств, не входящих в блок. В частности, главу киевского режима Владимира Зеленского, а также представителей Грузии, Армении, Азербайджана, Молдавии, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Планируется, что в ходе встречи участники проведут две рабочие сессии. На первой разговор пойдёт о боеготовности альянса на случай какой-либо угрозы. Вторая сессия будет посвящена Китаю, усиление влияния которого особенно беспокоит США.

Помимо двух заседаний, в рамках форума пройдет множество смежных мероприятий, в том числе двухсторонних встреч между политиками.

Как сообщало ИА Регнум, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что главной темой саммита НАТО в Вашингтоне станет военная поддержка Украины, которая, по его словам, должна победить. Генсек ожидает, что на встрече лидеры стран одобрят субстантивный пакет для Украины.

В частности, уточнил Столтенберг, в пакет войдёт помощь по безопасности и обучению военных для Украины, финансовая помощь, а также предоставление Киеву большего количества систем ПВО.

Американская газета The New York Times сообщила, что НАТО в ходе предстоящего 9–11 июля саммита объявит о создании в Германии штаб-квартиры для координации помощи Киеву, вместо того чтобы пригласить Украину в альянс.

Также на саммите американский лидер Джо Байден встретится в Зеленским. У американского лидера запланированы несколько двусторонних встреч с президентами других стран.

Болгария в ходе саммита намерена выступить с предложением начать мирные переговоры между Украиной и Россией.