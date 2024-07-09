При атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки погибли четыре человека
Гладков: четыре человека погибли за сутки при атаках ВСУ на Белгородскую область
Белгород, 9 июля, 2024, 10:14 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека за прошедшие сутки погибли в результате атак Вооружённых сил Украины на Белгородскую область, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Он добавил, что ещё 20 человек получили ранения.
«Четыре мирных жителя погибли, 20 человек ранены», — сказал губернатор в видеообращении.
По информации главы области, в медицинские учреждения направили 17 пострадавших. Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжёлое. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.
Повреждения получили порядка 160 многоквартирных домов, 60 частных домов, около 140 автомобилей. Оперативные службы в кратчайшие сроки начнут восстановительные работы, отметил губернатор.
Как сообщало ИА Регнум, за сутки ВСУ не менее шести раз обстреляли город Шебекино, из-за чего пострадал ещё один человек. Губернатор отметил, что у пострадавшего диагностировали контузию и направили его в городскую больницу № 2 города Белгорода. При обстреле выбило стекла в шести многоквартирных домах. Получили повреждения два социальных объекта и один объект торговли.
Два мирных жителя пострадали в селе Ржевка в Шебекино в результате атаки украинских беспилотников. Одного из пострадавших мужчин госпитализировали в горбольницу № 2 Белгорода с осколочным ранением плеча. Второго скорая увезла в областную клиническую больницу с осколочным ранением грудной клетки и плеча.
Ещё один человек пострадал в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, которое также подверглось удару украинских войск. В этом же районе ВСУ атаковали беспилотниками сёла Муром, Вознесеновка и посёлок Красное.