Белгород, 9 июля, 2024, 10:14 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека за прошедшие сутки погибли в результате атак Вооружённых сил Украины на Белгородскую область, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Известия/Павел Волков

Он добавил, что ещё 20 человек получили ранения.

«Четыре мирных жителя погибли, 20 человек ранены», — сказал губернатор в видеообращении.

По информации главы области, в медицинские учреждения направили 17 пострадавших. Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжёлое. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

Повреждения получили порядка 160 многоквартирных домов, 60 частных домов, около 140 автомобилей. Оперативные службы в кратчайшие сроки начнут восстановительные работы, отметил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки ВСУ не менее шести раз обстреляли город Шебекино, из-за чего пострадал ещё один человек. Губернатор отметил, что у пострадавшего диагностировали контузию и направили его в городскую больницу № 2 города Белгорода. При обстреле выбило стекла в шести многоквартирных домах. Получили повреждения два социальных объекта и один объект торговли.

Два мирных жителя пострадали в селе Ржевка в Шебекино в результате атаки украинских беспилотников. Одного из пострадавших мужчин госпитализировали в горбольницу № 2 Белгорода с осколочным ранением плеча. Второго скорая увезла в областную клиническую больницу с осколочным ранением грудной клетки и плеча.

Ещё один человек пострадал в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, которое также подверглось удару украинских войск. В этом же районе ВСУ атаковали беспилотниками сёла Муром, Вознесеновка и посёлок Красное.