Белгородская область, 9 июля, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в ночь на 9 июля обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Вновь подверглись обстрелам город Шебекино и село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате обстрела села Новая Таволжанка ранен мужчина», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Пострадавшего с осколочными ранениями госпитализировали в белгородскую городскую больницу №2. По словам главы региона, в результате обстрелов повреждены линии электропередачи, из-за чего часть Шебекино временно осталась без электроснабжения, аварийное отключение электроэнергии произошло в нескольких населённых пунктах Грайворонского городского округа.

Аварийные службы приступили к переподключению на резервные источники питания и восстановлению энергоснабжения, уточнил Гладков.

Также украинские войска атаковали посёлок Прилесье в Краснояружском районе при помощи дрона-камикадзе. В результате атаки полностью разрушен частный жилой дом.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 9 июля российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали над территорией Воронежской области несколько украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. По информации губернатора региона Александра Гусева, по предварительной информации, после отражения воздушной атаки пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

В Ростовской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили массированную атаку БПЛА, подавив и уничтожив несколько десятков воздушных целей. Как уточнил глава региона Василий Голубев, из-за ударов дронов в Родионова-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции. К месту случившегося направились пожарные. В Ростове-на-Дону после падения фрагментов дрона произошло возгорание, которое оперативно потушили.