Уехавший из России Гельман* задолжал за ЖКХ свыше 320 тысяч рублей
Уехавший из России галерист Гельман оставил свыше 320 тысяч рублей долгов по ЖКХ
Москва, 9 июля, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Галерист Марат Гельман (физическое лицо, признанное в России иноагентом), уехавший из России в 2014 году, задолжал за коммунальные услуги более 320 тысяч рублей. Это следует из документов по коммунальным платежам.
Согласно имеющимся данным, задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, превысила 309 тысяч рублей. Кроме того, у галериста имеется долг за газ, тепло и электроэнергию. Он составляет почти 14 тысяч рублей, сообщило aif.ru.
Как сообщало ИА Регнум, Минюст России 30 декабря 2021 года добавил Марата Гельмана в реестр иностранных агентов. Такое решение ведомство приняло на основании документов, поступивших от уполномоченных органов госвласти.
В декабре 2022 года МВД объявило Гельмана в розыск. По какой статье УК РФ разыскивали галериста, в министерстве не уточнили. Известно, что Гельман имеет гражданство Израиля.
В конце июня певицу Земфиру Рамазанову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обязали выплатить задолженность по оплате коммунальных услуг. Такое решение вынес мировой судья судебного участка Хорошевского района Москвы. В суде сумму не уточнили, однако, по данным СМИ, речь идёт примерно о 200 тысячах рублей.
Суд 27 июня взыскал с певца Сергея Жукова задолженность по оплате коммунальных услуг. Мировой судья вынес два судебных приказа о взыскании с исполнителя задолженности по оплате за ЖКУ. Сумма долга не уточнялась.