* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 9 июля, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Галерист Марат Гельман (физическое лицо, признанное в России иноагентом), уехавший из России в 2014 году, задолжал за коммунальные услуги более 320 тысяч рублей. Это следует из документов по коммунальным платежам.

РИА Новости/ Сергей Пятаков Галерист Марат Гельман (физическое лицо, признанное в России иноагентом)

Согласно имеющимся данным, задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, превысила 309 тысяч рублей. Кроме того, у галериста имеется долг за газ, тепло и электроэнергию. Он составляет почти 14 тысяч рублей, сообщило aif.ru.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст России 30 декабря 2021 года добавил Марата Гельмана в реестр иностранных агентов. Такое решение ведомство приняло на основании документов, поступивших от уполномоченных органов госвласти.

В декабре 2022 года МВД объявило Гельмана в розыск. По какой статье УК РФ разыскивали галериста, в министерстве не уточнили. Известно, что Гельман имеет гражданство Израиля.

В конце июня певицу Земфиру Рамазанову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обязали выплатить задолженность по оплате коммунальных услуг. Такое решение вынес мировой судья судебного участка Хорошевского района Москвы. В суде сумму не уточнили, однако, по данным СМИ, речь идёт примерно о 200 тысячах рублей.

Суд 27 июня взыскал с певца Сергея Жукова задолженность по оплате коммунальных услуг. Мировой судья вынес два судебных приказа о взыскании с исполнителя задолженности по оплате за ЖКУ. Сумма долга не уточнялась.