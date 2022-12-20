* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 20 декабря, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Галерист Марат Гельман (СМИ, признанное в России иностранным агентом) объявлен в розыск, сообщает 20 декабря МВД России.

Fotofelix59 Марат Гельман (лицо, признанное в России иностранным агентом)

В базе розыска ведомства появились данные Гельмана без уточнения статьи Уголовного кодекса.

Отмечается, что галерист имеет гражданство Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, Минюст России 30 декабря 2021 года добавил Марата Гельмана в реестр иностранных СМИ, выполняющих в стране функции иностранного агента. Решение добавить его в список было принято на основании поступивших от уполномоченных органов государственной власти документов.

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