* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 28 июня, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Певицу Земфиру Рамазанову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обязали выплатить задолженность по оплате коммунальных услуг. Такое решение вынес мировой судья судебного участка Хорошевского района Москвы. Об этом 28 июня сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Сергей Бобылев/ТАСС Певица Земфира Рамазанова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Мировым судьёй <…> вынесен судебный приказ о взыскании с Рамазановой Земфиры Талгатовны задолженности по оплате коммунальных услуг», ― говорится в сообщении суда.

В суде сумму не уточнили, однако, по данным СМИ, речь идёт примерно о 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, после начала СВО певица Земфира уехала из России и обосновалась в Париже. Высказывались предположения, что она получила гражданство Франции. Певица их опровергала.

В день начала специальной военной операции с официального сайта певицы исчезли все материалы и появилась надпись белыми буквами на чёрном фоне «нет войне». В ходе одного из своих концертов в Лондоне Земфира прямо осудила проведение СВО, заявив, что хочет выразить поддержку Украине.

В феврале 2023 года Минюст включил Земфиру в список иноагентов, отметив, что исполнительница открыто выступала в поддержку Украины в конфликте, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах, выступала с призывами против спецоперации и получала материальную помощь от иностранных источников.

В мае прошлого года в Замоскворецкий районный суд Москвы поступил иск к Минюсту от представителя певицы с намерением оспорить статус иностранного агента. Суд отклонил иск.

Земфира должна была выступать в конце декабря в Дубае, но концерт отменили ввиду того, что 70% билетов остались непроданными.