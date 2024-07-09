Вашингтон, 9 июля, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Действующему президенту США Джозефу Байдену мешает выйти из предвыборной гонки только его самолюбие, поэтому он продолжит борьбу. Такое заявление сделал 8 июля экс-глава Белого дома и основной политический оппонент американского лидера Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

ИА Регнум Трамп, Байден, дебаты

Как пояснил Трамп, Белый дом старательно пытается прикрывать неудачи Байдена, но давить на него не готов никто, в том числе и члены семьи президента.

«Они всё ещё в некотором роде пытаются завуалировать, но сейчас это становится очень трудно делать. Мне кажется, он вполне может остаться, у него есть самолюбие, и он не хочет уходить. Он не хочет этого делать», — уточнил Трамп и добавил, что Байден продолжит борьбу вопреки всем призывам демократов выйти из президентской гонки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский писатель Стивен Кинг призвал действующего президента США Байдена в интересах Америки отказаться от участия в предстоящих президентских выборах.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что никто из союзников Соединённых Штатов не сомневался в способностях американского лидера Байдена руководить страной после провальных дебатов президента США с его политическим оппонентом Трампом.

Байден 6 июля заявил, что откажется от участия в предвыборной гонке, только если «Господь всемогущий» спустится с небес и скажет ему так поступить. Он также отметил, что руководство фракций демократов в обеих палатах Конгресса уговаривает его не сдаваться и не выходить из президентской гонки.