Вашингтон, 8 июля, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Никто из союзников Соединённых Штатов не сомневался в способностях американского лидера Джозефа Байдена руководить страной. Такое заявление сделал 8 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе регулярного брифинга для журналистов.

TASS / EPA/SARAH YENESEL Джо Байден

На вопрос о публикациях в прессе о том, что якобы после провальных дебатов президента США с его политическим оппонентом Дональдом Трампом ряд европейских лидеров высказывал сомнения относительно способности Байдена руководить страной, Кирби заверил, что данная тема в Белом доме не обсуждалась и ему о подобных прецедентах неизвестно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что действующий президент США Байден считает себя лучшим кандидатом на пост главы государства от Демократической партии на президентских выборах в ноябре 2024 года.

Политик заявил о своём «твёрдом намерении» остаться в президентской гонке. При этом он отметил, что не будет «закрывать глаза» на опасения, возникшие среди его однопартийцев-демократов после теледебатов с Трампом.

Байден 6 июля заявил, что откажется от участия в предвыборной гонке, только если «Господь Всемогущий» спустится с небес и скажет ему так поступить. Он также отметил, что руководство фракций демократов в обеих палатах Конгресса уговаривает его не сдаваться и не выходить из президентской гонки.