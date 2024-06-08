Симферополь, 8 июня, 2024, 10:52 — ИА Регнум. В Крыму планируют национализировать активы ещё 110 украинских олигархов. Соответствующий проект постановления поступил в Государственный совет Республики Крым, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Речь о национализации имущества ряда физических и юридических лиц, совершающих в отношении России недружественные действия. Планируется пополнить перечень национализированного имущества новыми объектами, принадлежащими 110 лицам, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ», — говорится в Telegram-канале Константинова.

Как утверждает глава парламента, среди лиц, чьи активы предлагается национализировать — Джамаладинова Сусана Алимовна, известная как певица Джамала.

Кроме того, было выявлено, что бенефициаром Центра дельфинотерапии, реабилитации и отдыха в Алуште является депутат Броварской районной рады Киевской области и владелец множества компаний на Украине.

«На территории Крыма велась деятельность украинской инвестиционной компании «Холдинговая компания «Киевгорстрой», 80% акций которой принадлежат Киеву. Имущество компании также планируется к национализации», — добавил Константинов.

Более того, в списке также значится экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, являющийся бенефициаром ООО «Антей 2012», правообладателем недвижимого имущества в Ялте на улице Мухина, отметил Константинов.

Вместе с тем в перечень включено имущество семьи Лидии Котеляк — народного депутата Украины. Также в списке указан Вадим Вайспапир — гражданин Украины, учредитель парк-отеля «ПОРТО МАРЕ», осуществляющий денежные операции с юридическими лицами, зарегистрированными на Украине.

«Собственностью Крыма станет имущество и других юридических лиц, например ЗАО «Ялтинская киностудия», ООО «Отель «Бристоль» в Ялте, ПАО «Платинум банк»», — уточнил Константинов.

Вместе с тем в предполагаемый перечень включены объекты, которые принадлежат родственникам украинского политика Виталия Хомутынника и другим «украинским соседям» главы киевского режима Владимира Зеленского в Ливадии.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября 2023 года в министерстве имущественных и земельных отношений Крыма подтвердили, что национализированная квартира семьи Зеленских в республике ушла с молотка за 44 млн 356 тыс. рублей. В аукционе участвовали два человека. Квартиру общей площадью 119,5 кв. м выставили на торги 7 октября. Аукцион прошёл в онлайн-формате. По итогам торгов, новой хозяйкой квартиры, в которой когда-то бывали Зеленские, стала москвичка, которая, по её словам, приобрела недвижимость в личное пользование.

Решение о национализации имущества принимал крымский парламент. Депутаты проголосовали за изменение правового статуса объектов украинских политиков и олигархов. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове продолжится «национализация имущества врагов России».

Говоря тогда о Зеленском, Константинов отметил, что глава киевского режима создал «бизнес на пушечном мясе». В Крым ему дорога только под конвоем, а апартаменты — в тюремных камерах, резюмировал он. Национализацию квартиры Зеленского в Госсовете Крыма при этом назвали «крайней формой» выстраивания отношений при отсутствии хотя бы каких-то иных механизмов.