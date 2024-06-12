Симферополь, 12 июня, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Активы победительницы конкурса «Евровидение» от Украины в 2016 году певицы Сусаны Джамаладиновой, выступающей под псевдонимом Джамала, перешли в собственность Республики Крым. Об этом 12 июня рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

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«Под национализацию попало движимое и недвижимое имущество украинской певицы Джамалы», — процитировала его слова «Газета.Ru».

Константинов уточнил, что также в Крыму национализировали два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленные на родственников певицы.

Глава парламента региона отметил, что Джамалу объявили в розыск за распространение ложной информации о Вооружённых силах России, также против неё возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в Крыму национализировали квартиру семьи соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, украинского политика и предпринимателя Виталия Хомутынника. Как отметил Константинов, власти региона продолжат выявлять и национализировать имущество лиц, которые совершают недружественные действия в отношении России.

Глава крымского парламента 8 июня рассказал, что в регионе намереваются национализировать имущество ещё 110 украинских олигархов, которые поддерживают Киев и являются спонсорами украинской армии. По словам Константинова, соответствующий проект постановления поступил в Госсовет Крыма.

В октябре 2023 года стало известно, что квартиру семьи Зеленских продали на аукционе за44 356 000 рублей. Отмечалось, что её приобрела жительница Москвы, по её словам, для личного пользования.