Шебекино, Белгородская область, 9 июля, 2024, 04:52 — ИА Регнум. Украинские военные в шестой раз за всего несколько часов обстреляли город Шебекино в Белгородской области, из-за чего пострадал ещё один человек. Об этом 9 июля сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

«В шестой раз город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранен ещё один мирный житель», — уточнил он в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что у пострадавшего диагностировали контузию и направили его в городскую больницу №2 города Белгорода. Гладков также написал, что при обстреле выбило стекла в шести многоквартирных домах.

Кроме того, получили повреждения два социальных объекта и один объект торговли. Помимо этого, оказались повреждены четыре автомобиля и линия газоснабжения.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 июля появилась информация, что ВСУ ударили беспилотниками по Шебекино. Кроме того, они обстреляли город ещё три раза. Результате атак пострадали четыре человека. Через некоторое время населённый пункт вновь подвергся обстрелу украинской армии.

Позднее стало известно, что украинская армия обстреляла Шебекино и село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В последней получил ранения один мужчина.