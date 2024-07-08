Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников ВСУ над Воронежской областью
Воронеж, 9 июля, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 9 июля нейтрализовали в небе над территорией Воронежской области несколько украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолётного типа», — написал Гусев в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что, по предварительной информации, после отражения воздушной атаки пострадавших нет, разрушений не зафиксировано. Также губернатор Воронежской области напомнил о сохраняющемся в регионе режиме опасности атаки БПЛА.
Как передавало ИА Регнум, 8 июля в Белгороде на фоне ракетной опасности около 23:35 по местному времени прогремели несколько взрывов. В Министерстве обороны России проинформировали об уничтожении одного беспилотного летательного аппарата в небе над Белгородской областью.
По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки со стороны ВСУ погиб один человек, ещё двое получили ранения. По предварительной информации, повреждения получили два социальных объекта, три хозобъекта, три частных домовладения и 12 квартир восьми многоквартирных домов.