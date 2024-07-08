Воронеж, 9 июля, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 9 июля нейтрализовали в небе над территорией Воронежской области несколько украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолётного типа», — написал Гусев в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что, по предварительной информации, после отражения воздушной атаки пострадавших нет, разрушений не зафиксировано. Также губернатор Воронежской области напомнил о сохраняющемся в регионе режиме опасности атаки БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля в Белгороде на фоне ракетной опасности около 23:35 по местному времени прогремели несколько взрывов. В Министерстве обороны России проинформировали об уничтожении одного беспилотного летательного аппарата в небе над Белгородской областью.

По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки со стороны ВСУ погиб один человек, ещё двое получили ранения. По предварительной информации, повреждения получили два социальных объекта, три хозобъекта, три частных домовладения и 12 квартир восьми многоквартирных домов.