Запорожье, Запорожская область, 9 июля, 2024, 00:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли несколько ударов по расположению личного состава и бронетехники украинских войск во временно подконтрольном киевскому режиму Запорожье. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье и пригороде прозвучало три взрыва… Наша армия нанесла ракетный удар по скоплению вражеской живой силы — боевиков ВСУ и бронетехники», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что российские военные поразили цели в Вольнянске, расположенном в 28 километрах от Запорожья.

8 июля в Министерстве обороны России сообщили, что Вооружённые силы РФ в понедельник утром нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности и авиабазам ВСУ на подконтрольной Киеву территории. Также в ведомстве отметили, что целью для российских военных являются объекты военной инфраструктуры, а заявления Киева о якобы намеренных ракетных ударах по гражданским объектам не соответствуют действительности.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день сообщалось, что взрывы прогремели в районе военного завода «Артём» на правом берегу Днепра. По словам очевидцев, на предприятии начался сильный пожар. До этого взрывы прогремели на территории Киева и в Кривом Роге. В ночь на 8 июля воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.