Москва, 8 июля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы России утром 8 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности на контролируемой Киевом территории и авиабазам ВСУ в ответ на попытки атак киевским режимом объектов российской энергетики и экономики. Об этом 8 июля сообщило Министерство обороны.

Павел Львов/РИА Новости

«Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что все цели удара достигнуты и назначенные объекты поражены. В Минобороны подчеркнули, что заявления со стороны Киева о якобы намеренном ракетном ударе российских военных по гражданским объектам являются абсолютно несоответствующими действительности.

«Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города», — подчёркивается в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что такая истерическая реакция со стороны Киева наблюдается не первый год и происходит в преддверии очередного саммита его союзников из НАТО. Эти провокации призваны обеспечить дальнейшее финансирование Киева для продолжения военных действий «до последнего украинца», добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 июля очевидцы в Киеве рассказали о взрыве в районе военного завода «Артём», который находится на правом берегу Днепра. По их словам, после взрыва на предприятии начался сильный пожар.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о сильных взрывах на территории Киева. На тот момент на всей контролируемой киевским режимом территории объявили воздушную тревогу.

Позднее в украинских СМИ появились сообщения о серии взрывов в Кривом Роге в Днепропетровской области. Какие-либо подробности произошедшего не уточнялись.

В ночь на 8 июля на всей контролируемой киевским режимом территории звучали сирены воздушной тревоги. Её также объявляли во временно контролируемых украинскими боевиками частях ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.