Кривой Рог, Украина, 8 июля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. В городе Кривом Роге в Днепропетровской области прогремела серия взрывов. Об этом 8 июля сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на местные группы в соцсетях.

Павел Бедняков/РИА Новости

«Взрывы в Кривом Роге», — говорится в сообщении.

Позднее издание ещё раз сообщило о взрывах в городе и опубликовало фотографию с поднимающимся c места взрыва дымом. Каких-либо подробностей произошедшего издание не привело.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в данный момент на всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоги.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В военном ведомстве неоднократно указывали на то, что армия России наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, ранее 8 июля украинские СМИ сообщили о сильных взрывах в Киеве. Также в интернет выкладывали фотографии с места взрывов с поднимающимся в воздух дымом.

В ночь на 8 июля на всей контролируемой Киевом территории объявляли воздушную тревогу. Кроме того, её на тот момент объявили во временно оккупированных ВСУ частях ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

Украинские СМИ ночью 8 июля сообщили о взрывах в городах Николаеве и Харькове. На тот момент в Николаевской и Харьковской областях объявляли воздушную тревогу.