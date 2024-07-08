Киев, 8 июля, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Очевидцы в Киеве сообщили о прилёте в районе военного завода «Артём», расположенного на правом берегу Днепра.

Иван Шилов ИА Регнум

«Был прилёт в районе завода, сейчас сильный пожар. Это Шевченковский район», ― процитировала «Газета.Ru» горожанина.

Другой очевидец подтвердил эту информацию, уточнив, что взрыв произошёл в районе завода «Артём», где производят в том числе ракеты.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Завод «Артём» ― производитель авиационных управляемых ракет класса «воздух — воздух», автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, а также противотанковых управляемых ракет, приборов и оборудования.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ 8 июля сообщили о серии сильных взрывов, прогремевших на территории Киева. Какие-либо подробности произошедшего не уточнялись.

Также в местных группах в соцсетях сообщили о взрывах в городе Кривом Роге в Днепропетровской области, а также в Николаеве и Харькове.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в данный момент на всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоги.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 6 июля сообщил, что российские военные нанесли удары по украинскому нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу топлива, а также складу авиационных средств поражения и стоянке дронов Bayraktar.