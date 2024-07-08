Грайворонский район, Белгородская область, 8 июля, 2024, 23:06 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли из артиллерийских орудий село Дроновка Грайворонского городского округа в Белгородской области, сообщил 8 июля глава региона Вячеслав Гладков.

РИА Новости/Сергей Батурин

«Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Предварительно, обошлось без пострадавших», — уточнил губернатор в своём Telegram-канале.

В результате обстрела получили повреждения надворная постройка в одном частном домовладении и линия электропередачи. Из-за этих ударов Дроновка и часть соседнего села Пороз временно остались без электричества.

Гладков добавил, что аварийно-восстановительные работы начнутся после согласования с Министерством обороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля в селе Ржевка Шебекинского городского округа в Белгородской области два человека получили ранения при наезде служебного автомобиля на взрывоопасный предмет. Пострадавшие являются сотрудниками местного предприятия. В указанном населённом пункте также повредило кровлю частного жилого дома, который был атакован дроном ВСУ.

Также стало известно, что три мирных жителя пострадали в селе Байцуры Борисовского района в Белгородской области. Это произошло при атаке двух беспилотников ВСУ. Ещё четыре человека получили ранения в результате ударов украинской армии по городу Шебекино в Белгородской области.