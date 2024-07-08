Шебекино, Белгородская область, 8 июля, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Служебная Машина наехала на взрывоопасный предмет в белгородском селе Ржевка, два человека ранены, написал 8 июля губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В селе Ржевка служебный автомобиль одного из предприятий наехал на взрывоопасный предмет», — написал Гладков.

Один из пострадавших получил осколочное ранение руки, другой — осколочное ранение ноги. Обоих раненых сотрудников скорая госпитализировала в городскую больницу №2 Белгорода. Место ЧП оцепили.

В Ржевке украинский беспилотник также нанёс удар по частному жилому дому, повредив кровлю. Другой дрон сдетонировал около магазина, в результате сухая трава вспыхнула, возгорание быстро потушили. Кроме того, в результате атаки БПЛА оказался полностью посечён один автомобиль, отметил губернатор.

ВСУ также атаковали село Вознесеновка в Шебекинском городском округе. Дрон нанёс удар по пассажирскому автобусу, водитель которого получил осколочные ранения брюшной полости, лица, рук и ног. Мужчину госпитализировали в Шебекинскую районную больницу.

Как сообщало ИА Регнум, Гладков вечером 7 июля написал в Telegram об атаке ВСУ на Шебекино. Он уточнил, что украинская армия атаковала три населённых пункта. Также губернатор отметил, что в районе Шебекино на территории сельхозпредприятия сдетонировал FPV-дрон.

Минобороны 8 июля сообщило, что ночью над территорией Белгородской области силы противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон. Также беспилотник ВСУ сбили над Воронежской областью.