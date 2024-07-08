Москва, 8 июля, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Россия с уважением относится к выбору иранского народа, сделанному им во время президентских выборов в стране. Об этом 8 июля заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя итоги выборов президента Ирана.

Vahid Salemi/AP/TASS

«Мы с большим уважением относимся к выбору, иранский народ реализует своё суверенное право. Мы желаем успехов новому руководству Ирана», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что Россия рассчитывает на продолжение тесных партнёрских, союзнических отношений с Ираном, в которых наблюдается позитивная динамика развития и углубления в самых разных областях.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля стало известно, что реформист Масуд Пезешкиан победил на досрочных выборах президента Ирана. За него отдали голоса 53,6% избирателей, в то время как за консерватора Саида Джалили проголосовали 44,3% избирателей. Явка на выборы составила 49,8%.

Позднее в этот же день руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи посоветовал новому президенту продолжить курс Эбрахима Раиси, который в мае погиб в результате крушения вертолёта. Он также призвал Пезешкиана максимально использовать богатые возможности страны, особенно молодые человеческие ресурсы, для удовлетворения нужд народа и прогресса.

Президент России Владимир Путин 6 июля поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана. Президенты Белоруссии, Сирии и Азербайджана Александр Лукашенко, Башар Асад и Ильхам Алиев также поздравили его с избранием на пост главы государства.