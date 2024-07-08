Белгород, 8 июля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. В результате прямого прилета снаряда ВСУ в здание ресторана в селе Никольское под Белгородом погибли два мирных жителя, сообщил 8 июля в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

«Случилось самое страшное — в селе Никольское в результате прямого прилета снаряда в коммерческий объект погиб один мирный житель», — написал глава области.

По его информации, мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Позднее в операционной городской больницы №2 города Белгорода скончался ещё один пострадавший, доставленный без сознания бригадой скорой помощи. Врачи боролись за его жизнь до последнего, отметил глава области.

Он добавил, что количество раненых увеличилось до трёх человек. В больницу самостоятельно обратился мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. Ранее в больницу № 2 Белгорода направили женщину с осколочными ранениями рук и ног. Мужчин после обработки ран отпустили домой.

Гладков уточнил, что в результате удара повреждения получили четыре частных дома, четыре легковых авто, один микроавтобус и ресторан.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля в селе Байцуры Белгородской области в результате атак двух дронов по одному частному дому пострадали трое мирных жителей. Глава области уточнил, что получившие контузию пострадавшие сами обратились за медпомощью в районную больницу, откуда их бригады скорой помощи доставили в областную клиническую больницу.

Ранее 8 июля стало известно, что ВСУ атаковали из РСЗО HIMARS дом начальника территориального управления Алёшкинского округа в Херсонской области. В результате этого пострадали два человека.

В этот же день губернатор региона Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ за сутки выпустили по населённым пунктам на левобережье Днепра 40 артиллерийских снарядов, а также использовали для атак ракеты и беспилотники. По его словам, в результате этого за сутки получили ранения четыре мирных жителя.