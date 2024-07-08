Москва, 8 июля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. В ночь на 8 июля учёные зарегистрировали пять сильных вспышек на Солнце. Об этом 8 июля сообщил на сайте Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Владимир Смирнов/ТАСС

«Восьмого июля в 00.59 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3733 (N01W84) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 10 минут, в 02:23 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3738 (S09E45) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 18 минут», — проинформировали в «ИПГ».

Уточняется, что также в рентгеновском диапазоне в южной полусфере на восточном лимбе учёные зарегистрировали вспышки M2.5, M1.1 и M1.3.

По информации «ИПГ», после солнечных вспышек уровень влияния рентгеновских всплесков Солнца на ионосферу Земли вырос с нулевого уровня (штиль) до R1 (слабо). По данным мониторинга космической погоды, сейчас уровень по шкале R снова показывает штиль.

Вспышки на Солнце делятся на пять классов: A, B, C, M и X, в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Наиболее малый класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. и при переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Солнечные вспышки, чаще всего, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, при достижении облаков которой Земли на планете могут происходить магнитные бури.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии сообщила образовании на Солнце суперпятна. Учёные предупредили, что оно может привести к сильным магнитными бурям на Земле.

В «ИПГ» 1 июня сообщили о сильнейшей солнечной вспышке самого высокого класса Х. Отмечалось, что во время неё наблюдались нарушения КВ-радиосвязи.

Ранее в этот же день на солнце зарегистрировали в 01:03 мск первую вспышку класса X 1.1. Она продолжалась в течение 17 минут. Перед этим вспышка класса Х1.4/2B на Солнце произошла 29 мая, её продолжительность составила 87 минут.